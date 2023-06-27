Dolarda yeni rekor: 26,20 TL
Yurt içi piyasada hareketli seanslar devam ediyor. Dolar yeni zirvesini, sığ piyasada 26,20 TL'ye; Euro ise 28,56 TL'ye yükseltti. Dolar/TL'deki yükselişin desteğiyle gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1621 TL'ye çıkardı.
İSTANBUL / EKONOMİ
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerinin altında faiz artırımı sonrası, piyasada volatil seyir devam ediyor. Yurt içi piyasa, Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa haftanın ikinci ve son işlem gününe rekorlarla başladı.
Dolar/TL'de yeni rekor
Dolar yeni zirvesini, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 26,20 TL'ye çıkardı. Kur, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,47 düşüşle 25,8033 TL'de hareket etti.
Euro da dolara eşlik ederek sığ piyasada yeni zirvesini 28,56 TL'ye yükseltti. Euro/TL, aynı dakikalarda yüzde 0,49 kayıpla 28,1731 TL'de işlem gördü.
Gram altına 'dolar/TL' desteği
Dolar/TL'deki yükselişin desteğiyle gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1621 TL'ye çekti.
Gram altın, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,70 oranında düşüşle 1593 TL'de işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2639 TL, Cumhuriyet altını da 10849 TL'den satılıyor.