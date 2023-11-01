Dolarda yeni zirve 28,32 TL

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,27 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,31 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,32 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.56 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 28,31 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 27 Ekim'de sığ piyasada rekor seviyesini 28,54'e çıkarmıştı.

Euro 30 TL sınırında

Euro fiyatları sığ piyasada 29,97 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,01 artışla 29,96 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,42 TL'de işlem görüyor.