Dolarda yeni zirve 28,33 TL

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,27 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,31 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,3327 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 13.30 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 28,32 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, 27 Ekim'de sığ piyasada rekor seviyesini 28,54'e çıkarmıştı.

Euro 30 TL sınırında

Euro fiyatları sığ piyasada 29,9770 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,19 düşüşle 29,89 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,39 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında düşüşle 106,86 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 107 ve 108 puan seviyeleri direnç, 106 ve 105 puan destek konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0547 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,05 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 36,56 seviyesinde bulunuyor.