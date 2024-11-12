Dolarda yön neresi? İşte kritik seviye

UOB Global Economics & Markets Research'ten Quek Ser Leang, dolar endeksinin 106,13 ve 106,30'a doğru kararlı bir hareket için 105,70'i kırması ve üzerinde tutunması gerektiğini söyledi.

Stratejist, dolar endeksinin 105,30 seviyesindeki haftalık direncin üzerine çıkarak 105,70 seviyesine ulaştığına işaret ederken, "Ekim 2023 ve Nisan 2024'ün en yüksek seviyelerini birleştiren alçalan trend çizgisi direnci 105,70'te" dedi.

Günlük hareketli ortalama yakınsama sapma göstergesinin pozitif bölgeye geçtiğini, ancak günlük göreceli güç endeksinde düşüş sapması oluştuğunu belirten Ser Leang, günlük MACD'nin sapma sinyalleri arasında pozitife dönmesi nedeniyle USD endeksinin kararlı bir şekilde yükselmeye devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde geri çekilme riskinin artacağını da vurguladı.