Dolarda yükseliş sürüyor: 25 TL'yi aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün beklentilerin altında kalan faiz artırımı sonrası yurt içi piyasalarda volatilite yüksek bir seyir izlendi. Ayrıca, karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır" vurgusu önemliydi.

Piyasalar, dün yaşanan hareketli seans sonrası haftanın son işlem gününe de hızlı başladı. Döviz kurları ve gram altın tarafında yeni rekorlar geldi. Borsa İstanbul ise primli bir seyir sürerken, bankacılık endeksindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Dolar tarihinde ilk kez 25 TL'yi aştı

Dolar, dün başlayan hızlı yükselişini sürdürürken, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 25,46 TL'ye kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Kur, saat 11.33 itibarıyla yüzde 1,30 artışla 25,2014 TL'de işlem görüyor.

Euro da sığ piyasada gördüğü işlemlerde zirvesini 27,88 TL'ye kadar çıkardı. Euro/TL, şu dakikalarda yüzde 0,64 oranında yükselişle 27,3719 TL'de hareket ediyor.

Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ü geçti

Borsa İstanbul, dün TCMB'nin beklentileri karşılamayan faiz kararı sonrası yükselişini yüzde 4'ün üzerine taşırken, yeni güne de primli başladı. BIST 100 endeksi bugün içinde 5509 - 5587 bant aralığında hareket ederken, saat 11.38 itibarıyla yüzde 2,91 oranında yükselişle 5586 puanda hareket etti.

Bankacılık endeksi ise, güne değer kazancıyla başlarken, daha sonra yükselişini hızlandırdı ve yüzde 4'ün üzerine taşıdı. Endeks, şu sıralarda yüzde 4,51 artışla 5211 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,50 oranında yükselişle 5509 puanda bulunurken; bankacılık endeksi ise yüzde 1,41 artışla 5059 puanda işlem görmüştü.

Gram altında yeni zirve

Altının gram fiyatı, dolar/TL'deki hızlı yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 1567,50 liraya kadar taşıdı. Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altının fiyatı şu sıralarda, yüzde 1,67 oranında kazançla 1556 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin CDS'i 500 baz puanın üzerinde

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), dün TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararı sonrası yeniden 500 baz puanın üzerine çıkarken, bu seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.

Türkiye'nin CDS'i dün en son 514,62 baz puanı gördü; bugün saat 10.58 itibarıyla ise yüzde 0,94 yükselişle 519,27 baz puanda bulunuyor.