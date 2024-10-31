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Dolarda zayıf seyir sürecek mi?

Hollanda'nın en büyük bankası ING'den Chris Turner, doların büyük ölçüde denizaşırı olaylara tepki olarak zayıfladığını söyledi.

Haber Merkezi
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Dolarda zayıf seyir sürecek mi?
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Euro Bölgesi büyümesi ve Almanya'nın ekim ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi. Bu durum, piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın aralık ayında 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentilerini azaltmasıyla Euro'yu dolar karşısında yükseltti.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın ekonomi ve enflasyonun merkez bankasının tahminleri doğrultusunda gelişmesi halinde faiz oranlarının yükselebileceğini söylemesinin ardından dolar Japon yeni karşısında da değer kaybetti.

Bu durum, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın gelecek hafta yapılacak seçimleri kazanma ihtimali nedeniyle doların son dönemde güçlenme eğilimini tersine çeviriyor.

Dolar endeksi 103,93 ile bir haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

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