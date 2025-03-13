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Dolardaki düşüş durakladı: Devam edecek mi?

Dolar, yavaşlayan ABD ekonomisine ilişkin endişelerin yol açtığı son satış dalgasına ara vererek istikrarlı bir şekilde işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Dolardaki düşüş durakladı: Devam edecek mi?
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Pepperstone stratejisti Michael Brown, “ABD'nin istisnacılık söylemi artık suda ölü olduğu için burada hala bir dolar satıcısı olurdum” dedi.

Piyasa katılımcılarının korunmaya çalıştığı tarife manşetlerine karşı “büyük duyarlılığı” nedeniyle doların şu anda güvenli bir liman gibi davranmadığını ifade eden Brown, bununla birlikte, doların son dönemdeki düşüşünün boyutu, kısa vadede bir “nefes alma duraklaması”nın göz ardı edilemeyeceği anlamına geliyor.

DXY dolar endeksi 103.622 seviyesinde sabit kalarak 20 haftanın en düşük seviyesi olan 103.221'i gördü.

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