Doların yatay hareketi 6. işlem gününde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,55 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 23,56 TL'den başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 23,5190 TL'yi, en yüksek ise 23,6310 TL seviyesini görürken; kur saat 11.35 itibarıyla yüzde 0,14 oranında yükselişle 23,5930 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar/TL tarihi zirvesini, geçtiğimiz salı 23,80 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro ise, bugün en yüksek 25,7980 TL'yi gördü ve şu dakikalarda ise yüzde 0,24 artışla 25,7856 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini de aynı dakikalarda 30,0179 TL seviyesinde işlem gördü.

Euro/TL, rekor seviyesini 15 Haziran’da 26,04 ile; sterlin/TL de 16 Haziran’da 30,52 ile görmüştü.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 102,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0925 seviyelerinde hareket ediyor.