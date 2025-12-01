  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,5028 (alış) 42,5098'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,3973 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kar, buzlanma ve don uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den kar, buzlanma ve don uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıGram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 

Finans
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
30 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
Yurt içinde enflasyon ve büyüme: Piyasalarda gelecek hafta hangi veriler öne çıkıyor?
Piyasalarda gelecek hafta hangi veriler öne çıkıyor?
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte güncel fiyatlar

Finans Haberleri

Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım