  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Mayıs 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 38,4901 (alış) 38,5014'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 43,7464 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısıGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları)
1 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
İhtiyaç kredisine “ihtiyaç” arttı: Konut kredisinde hacim hızlı yükseldi
İhtiyaç kredisine “ihtiyaç” arttı: Konut kredisinde hacim hızlı yükseldi
Fonlardan 2 ayda son 10 yılın en büyük hisse satışı
Fonlardan 2 ayda son 10 yılın en büyük hisse satışı
Ekonomi gündemi hızlanıyor: Hangi veriler izlenecek?
Ekonomi gündemi hızlanıyor: Hangi veriler izlenecek?
Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif seyir
Avrupa borsalarında İspanya hariç pozitif seyir
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
1 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

1 Mayıs 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım