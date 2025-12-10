Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,5877 (alış) 42,5989'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,6118 TL seviyelerinde seyrediyor.