  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,5877 (alış) 42,5989'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,6118 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kulisler hareketlendi: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam...Kulisler hareketlendi: 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 10 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 10 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminlerMeteoroloji'den yağış, buzlanma ve don uyarısı: Bugün yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tahminlerGündem
Gözler Fed'e çevrildi: Altında seyir ne olacak? İşte 10 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıGözler Fed'e çevrildi: Altında seyir ne olacak? İşte 10 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Gözler Fed'e çevrildi: Altında seyir ne olacak? İşte güncel fiyatlar

Finans Haberleri

Gözler Fed'e çevrildi: Altında seyir ne olacak? İşte güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım