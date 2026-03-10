Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 10 Mart 2026 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 44,0624 (alış) 44,0837'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,2952 TL seviyelerinde seyrediyor.