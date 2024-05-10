Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,2297 TL'de hareket ederken; yeni güne 32,2771 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 32,3100 TL seviyesini gördü. Kur saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 32,2802 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içinde en yüksek 34,8790 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,11 primle 34,8266 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,4944 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında yükselişle 105,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0780 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 44,00 seviyesinde bulunuyor.