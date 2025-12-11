  1. Ekonomim
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 11 Aralık 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 11 Aralık 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,5920 (alış) 42,6308'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 49,8545 TL seviyelerinde seyrediyor.

