  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 11 Haziran 2026 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,1469 (alış) 46,1639'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,4777 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 11 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 11 Haziran 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Altında 2026 yılı kazançları eridi: İşte 11 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında 2026 yılı kazançları eridi: İşte 11 Haziran 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların güncel listesi...Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların güncel listesi...Ekonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
Altında 2026 yılı kazançları eridi: İşte 11 Haziran 2026 altın fiyatları

Finans Haberleri

Altında 2026 yılı kazançları eridi: İşte 11 Haziran 2026 altın fiyatları
Altın 2,5 ayın dibini gördü: İşte 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altın 2,5 ayın dibini gördü: İşte 10 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro