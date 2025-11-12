  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:47 itibarıyla 42,2221 (alış) 42,2510'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9321 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altın güne nasıl başladı? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın güne nasıl başladı? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans
Turkcell ve Google’dan dev stratejik anlaşma!Turkcell ve Google’dan dev stratejik anlaşma!Şirket Haberleri
Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...Ekonomi

 

Finans
Uzmanlar Çin’de öne çıkan sektörleri açıkladı
Uzmanlar Çin’de öne çıkan sektörleri açıkladı
Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor
Küresel piyasalar temkinli iyimserlikle ilerliyor
Altın güne nasıl başladı? Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın güne nasıl başladı? İşte 12 Kasım güncel altın satış fiyatları
Efsane yatırımcı emekli oluyor: Warren Buffett ‘sessizliğe çekiliyor’
Efsane yatırımcı emekli oluyor: Warren Buffett ‘sessizliğe çekiliyor’
UBS: Altın fiyatlarında yön yukarı!
UBS: Altın fiyatlarında yön yukarı!
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...

Finans Haberleri

Altında yön ne olacak? Gözler ABD verileri ve FED’de: İşte beklentiler...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım