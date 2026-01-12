  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 43,1180 (alış) 43,1459'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,3240 TL seviyelerinde seyrediyor.

Motorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam gelecek: İşte 12 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve kar geliyor! İşte sıcaklık tahminleriMeteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve kar geliyor! İşte sıcaklık tahminleriGündem
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Gündem

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (11 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 12 Ocak 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım