Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 12 Temmuz 2026 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,9424 (alış) 47,0434'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,7187 TL seviyelerinde seyrediyor.