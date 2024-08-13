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Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 13 Ağustos 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 13 Ağustos 2024 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 33,4757 (alış) 33,5816'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 36,7445 TL seviyelerinde seyrediyor.

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