Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 13 Kasım 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 13 Kasım 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,2492 (alış) 42,2535'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,1453 TL seviyelerinde seyrediyor.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
