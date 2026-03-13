  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 13 Mart 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 13 Mart 2026 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 44,1754 (alış) 44,2031'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,9221 TL seviyelerinde seyrediyor.

Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Ekonomi
Benzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Emekli bayram ikramiyesi 2026: Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimiEmekli bayram ikramiyesi 2026: Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimiEkonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında son durum: İşte 13 Mart 2026 güncel satış fiyatları

Finans Haberleri

Altın fiyatlarında son durum: İşte 13 Mart 2026 güncel satış fiyatları
Altın güne düşüşle başladı: İşte 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altın güne düşüşle başladı: İşte 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım