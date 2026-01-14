  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 43,1670 (alış) 43,1730'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,3523 TL seviyelerinde seyrediyor.

Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: 9 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte tahminlerSıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak: 9 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte tahminlerGündem
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor: İşte 14 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın rekor seviyeye yakın seyrediyor: İşte 14 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor: İşte 14 Ocak 2026 altın fiyatları

Finans Haberleri

Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor: İşte 14 Ocak 2026 altın fiyatları
Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 13 Ocak altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 13 Ocak altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro