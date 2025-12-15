  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 15 Aralık 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,6943 (alış) 42,7028'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,1559 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 15 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar azalacak, kar yağışı etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar azalacak, kar yağışı etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri...Gündem
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Bakanlık markaları ifşa etti: Dana sucukta kanatlı eti, pide ve kebap harcında sakatat kullanmışlar!Bakanlık markaları ifşa etti: Dana sucukta kanatlı eti, pide ve kebap harcında sakatat kullanmışlar!Gündem

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Aralık güncel satış fiyatları

Finans Haberleri

Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 15 Aralık güncel satış fiyatları
14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları

Yatırım Haberleri

14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro