  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 49,4069 (alış) 49,4205'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 55,6168 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Ekim 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Yağış kuvvetlenecek! İşte il il tahminlerMeteoroloji 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Yağış kuvvetlenecek! İşte il il tahminlerGündem
Altında yön yukarı döndü: İşte 15 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön yukarı döndü: İşte 15 Ekim 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Otomotivde sonbahar kampanyaları: Hangi marka ve modellerde kampanya var? İşte güncel liste...Otomotivde sonbahar kampanyaları: Hangi marka ve modellerde kampanya var? İşte güncel liste...Ekonomi
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ekim 2026 dolar - Euro fiyatları)
Altında yön yukarı döndü: 15 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

Altında yön yukarı döndü: 15 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları
Altında temkinli seyir: İşte 14 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları

Yatırım Haberleri

Altında temkinli seyir: İşte 14 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro