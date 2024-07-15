Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 33,0500'dan tamamlamıştı.

Dolar endeksi yükselişte

Dolar endeksi cuma gününü yüzde 0,3 azalışla 104,1 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 103 ve 102 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.