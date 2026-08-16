Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ağustos 2026 dolar - Euro fiyatları)

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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 16 Ağustos 2026 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 47,8422 (alış) 47,9147'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 55,5063 TL seviyelerinde seyrediyor.