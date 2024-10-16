  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 34,2257 (alış) 34,2472'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,3554 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta indirim var mı? İşte 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıta indirim var mı? İşte 16 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Son hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısıSon hava raporu yayınlandı: Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısıGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...
EY Türkiye/Çağdaş Gündüz: Piyasa risklerine karşı hedge muhasebesi ile korunmak önemli
EY Türkiye/Çağdaş Gündüz: Piyasa risklerine karşı hedge muhasebesi ile korunmak önemli
Yurt içinde düşüş, küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
Yurt içinde düşüş, küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında yukarı seyir
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi
UBS'in ABD emeklilik piyasasından men edilmesini isteniyor
UBS'in ABD emeklilik piyasasından men edilmesini isteniyor
Dolar fiyatlarında yukarı seyir

Dolar Haberleri

Dolar fiyatlarında yukarı seyir
16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

16 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları...
Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Yatırım Haberleri

Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım