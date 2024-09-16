Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2024 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 33,9123 (alış) 33,9826'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,7628 TL seviyelerinde seyrediyor.