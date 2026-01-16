  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Ocak 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 16 Ocak 2026 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 43,2654 (alış) 43,2841'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,2556 TL seviyelerinde seyrediyor.

Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...Yurt genelinde sıcaklıklar artacak, kuvvetli yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Küresel rüzgar altının hızını kesti: İşte 16 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıKüresel rüzgar altının hızını kesti İşte 16 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (15 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Ocak 2026 dolar - Euro fiyatları)
Küresel rüzgar altının hızını kesti: İşte 16 Ocak güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Küresel rüzgar altının hızını kesti: İşte 16 Ocak güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım