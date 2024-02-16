Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,7335 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,8154 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,8166 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.16 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 30,8013 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,8230 TL'ye kadar tırmanırken; dünkü işlemlerde sığ piyasada tarihinde ilk kez 31 TL'yi aşmış ve rekor seviyesini 31,1615 TL'ye çıkarmıştı.