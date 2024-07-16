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Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Döviz kurlarında hareketlilik devam ederken; dolar fiyatları 33 TL'nin üzerinde, Euro fiyatları ise, 36 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 16 Temmuz 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)
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Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 33,0128 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 33,0518 TL'den başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 33,0780 TL seviyesini gördü. Kur, saat 10.07 itibarıyla yüzde 0,24 yükselişle 33,0752 TL'de hareket etti.

Euro 36 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, 36 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürürken; şu dakikalarda yüzde 0,21 artışla 36,0708 TL seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 42,8971 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında yükselişle 104,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0893 seviyelerinde hareket ediyor.

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