Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 42,3360 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,2450'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,3360 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1700, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,6970 seviyesinden alıcı buldu.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinden karşılık buldu. 

ABD'de geçen hafta federal hükümetin 43 gün aradan sonra açılması ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin faiz indirimlerine yönelik temkinli açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından önemli olacağını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali, yüzde 67 seviyelerinden yüzde 45'e geriledi.

Öte yandan hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin tam olarak toplanamaması dolayısıyla bu verileri açıklayabileceklerinden emin olmadığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

