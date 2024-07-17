Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)
Döviz fiyatlarında hareketlilik devam ederken; dolar fiyatları 33 TL, Euro fiyatları ise 36 TL sınırında işlem görüyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 17 Temmuz 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
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Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 33,0882 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 33,0772 TL'den başladı. Dolar kuru, yeni güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 33,1620 TL seviyesini gördü. Kur saat 09.57 itibarıyla yüzde 0,21 yükselişle 33,0936 TL'de hareket etti.
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