  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 17 Temmuz 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 17 Temmuz 2026 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 47,1488 (alış) 47,1730'dan (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 54,0051 TL seviyelerinde seyrediyor.

Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji açıkladı: Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altında sert haftalık kayıp: İşte 17 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında sert haftalık kayıp: İşte 17 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizi oranları...Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizi oranları...Ekonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Altında sert haftalık kayıp: İşte 17 Temmuz güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altında sert haftalık kayıp: İşte 17 Temmuz güncel altın fiyatları
Altın güne düşüşle başladı: İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altın güne düşüşle başladı: İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro