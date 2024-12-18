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Dolarda yeni zirve: 35 TL'yi aştı

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 18 Aralık 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Dolarda yeni zirve: 35 TL'yi aştı
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Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 35,0100 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,9870'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,0100'den işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,4840'tan satıldı.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,9 seviyesinden karşılık buldu. 

Fed faiz kararı bekleniyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, bu akşamki toplantının gelecek döneme yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle daha da önemli hale geldiğini kaydederek, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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