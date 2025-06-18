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Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 18 Haziran 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
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Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 39,5210 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükselişle eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 39,4970'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,5210'dan işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 45,5150'den ve sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 53,2320'den satıldı.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 98,6 seviyesinden karşılık buldu. 

İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD'nin izlediği korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomiler üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik endişelerin yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon yakından takip ediliyor.

Analistler, özellikle gümrük tarifelerine yönelik belirsizliklerin sürdüğü dönemde petrol fiyatının yükselmesinin, ülke ekonomilerinde enflasyonu hızlandırıcı bir etkiye sebep olabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle dolar endeksinde cuma gününden bu yana oynaklığın arttığını belirten analistler, yeni işlem gününde doların gelişmiş ülke para birimlerine göre sınırlı da olsa değer kaybettiğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Bankanın yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği ve yıl boyunca toplamda iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

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