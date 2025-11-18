  1. Ekonomim
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 18 Kasım 2025 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,3440 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,3060'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,3440 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1590, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,7630 seviyesinden alıcı buldu.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinden karşılık buldu. 

Teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Söz konusu belirsizlerin sürmesi dolar endeksi üzerinde de baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

