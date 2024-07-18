Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,2870, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 42,9900'dan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 33,0794'ten tamamlamıştı.

Dolar endeksi yükselişte

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,8 seviyesinde seyrediyor. ABD'de başkanlık yarışı günden güne varlık fiyatlamaları üzerinde daha fazla etkili olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının "yaklaştığını" ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.