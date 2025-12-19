  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Aralık 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

 

 Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,8100 seviyesinden işlem gördü.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,7280 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,8100 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 50,2260, sterlin/TL yatay seyirle 57,3140 seviyesinde bulundu.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 98,5 seviyesinde seyretti.

Dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor

ABD'de dün enflasyonun yavaşlamasına karşın yatırımcıların verileri temkinli değerlendirmesiyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ), bugün, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75 seviyesine çıkardı. Bu, son 30 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Analistler, Japonya'da yıllık enflasyonun yüzde 2,9 seviyesinde olduğunu belirterek, Bankanın yaptığı faiz artırımının yeterli olmadığına dair görüşlerin öne çıkmasıyla yende değer kayıplarının görüldüğünü ve bunun da doları desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da üretici enflasyonu ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Benzine indirim gelecek mi? İşte 19 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 19 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji açıkladı: Yurtta yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecekMeteoroloji açıkladı: Yurtta yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecekGündem
Altın haftayı nasıl kapatacak? İşte 19 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın haftayı nasıl kapatacak? İşte 19 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte tahminler...2026 emekli ve memur zammı netleşiyor! Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte tahminler...Ekonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın haftayı nasıl kapatacak? İşte 19 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altın haftayı nasıl kapatacak? İşte 19 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım