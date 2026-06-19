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Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Haziran 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
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Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Haziran 2026 dolar - Euro fiyatları)
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 19 Haziran 2026 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,4302 (alış) 46,4480'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,1813 TL seviyelerinde seyrediyor.

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