  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 19 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:14 itibarıyla 34,5889 (alış) 34,5965'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6995 TL seviyelerinde seyrediyor.

Bakanlık yeni ifşa listesini duyurdu: Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti bulunduBakanlık yeni ifşa listesini duyurdu: Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti bulunduGündem
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı: İşte kulislerde konuşulan rakamAsgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı: İşte kulislerde konuşulan rakamGündem
Benzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 19 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geldi, tablo değişti: İşte 19 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacakİşte bölge bölge hava durumu tahminleri... Batıda yağmur ve rüzgar, doğuda kar yağışı etkili olacakGündem

 

Finans
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
19 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Piyasalar haftaya yoğun veri gündeminde karışık seyirle başladı
Piyasalar haftaya yoğun veri gündeminde karışık seyirle başladı
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları)
18 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Geçen hafta piyasaların gündemi ne oldu?
Geçen hafta piyasaların gündemi ne oldu?
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Kasım 2024 dolar - Euro fiyatları)
19 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

19 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
18 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...

Yatırım Haberleri

18 Kasım 2024 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım