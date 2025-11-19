  1. Ekonomim
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 19 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,3580 seviyesinden işlem gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,3320'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,3580 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1450, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,7280 seviyesinden alıcı buldu.

Dolar endeksi, yatay seyirle 99,5 seviyesinden karşılık buldu.

Fed fiyatlamaları etkiliyor

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken bugün yayımlanacak Fed tutanaklarının para politikasında gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle kritik ekonomik verilere erişimin kısıtlanması, Fed ekseninde uygulanacak politikalara ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmıştı.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından kritik önem taşıdığını ifade ederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında politika faizini indirmesi ihtimallerinin yüzde 50'nin altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün açıklanacak tutanaklarda gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesi beklenirken güvercin tondan uzak dilin korunması ve temkinli bir politikaya işaret edileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Euro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

