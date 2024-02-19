Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Şubat 2024 güncel dolar fiyatları)
Döviz kurlarında kademeli yükseliş sürerken; dolar fiyatları piyasa açılışı sonrası 30,8679 TL'ye kadar çıktı ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 19 Şubat 2024 döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 30,8390 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 30,8641 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,8679 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 30,8637 TL seviyesinde hareket etti.
Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,8860 TL'ye kadar tırmanırken; 15 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 31,1615 çıkarmıştı.