Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Ağustos 2024 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:14 itibarıyla 33,1746 (alış) 33,1925'ten (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 35,8656 TL seviyelerinde seyrediyor.