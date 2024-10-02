Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Ekim 2024 Çarşamba gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:11 itibarıyla 34,1546 (alış) 34,1752'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,9549 TL seviyelerinde seyrediyor.