  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Ekim 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Ekim 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 41,5757 (alış) 41,6175'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 48,9644 TL seviyelerinde seyrediyor.

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
2 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanması sonrası karışık
Küresel piyasalar ABD’de hükümetin kapanması sonrası karışık
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ekim 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (30 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
2 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları

Finans Haberleri

2 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım