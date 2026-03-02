Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

  1. Ekonomim
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Mart 2026 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 43,9551 (alış) 43,9749'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,9007 TL seviyelerinde seyrediyor.

