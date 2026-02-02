  1. Ekonomim
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Şubat 2026 dolar - Euro fiyatları)
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 43,4986 (alış) 43,5129'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 51,7112 TL seviyelerinde seyrediyor.

