  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Temmuz 2026 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 46,6834 (alış) 46,7011'den (satış) işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,3411 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altında toparlanma sinyali: İşte 2 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında toparlanma sinyali: İşte 2 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
Temmuz ayı emekli promosyon kampanyaları | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlarTemmuz ayı emekli promosyon kampanyaları | En yüksek promosyon hangi bankada? İşte güncel tutarlarEkonomi

 

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Temmuz dolar - Euro fiyatları)
Altında toparlanma sinyali: İşte 2 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Finans Haberleri

Altında toparlanma sinyali: İşte 2 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları
Altında düşüş sürüyor: İşte 1 Temmuz güncel altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altında düşüş sürüyor: İşte 1 Temmuz güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar finans yatırım euro