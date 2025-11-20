Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 42,3680 seviyesinden işlem gördü.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 42,3520'den tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 10.25 itibarıyla yatay seyirle 42,3680 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 artışla 48,9640, sterlin/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 55,4700 seviyesinden alıcı buldu.
Dolar endeksi, yüzde 0,1 değer kazanarak 100,3 seviyesinden karşılık buldu.
ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, açıklanacak istihdam raporunun, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından kritik önem taşıdığını söyledi.
Makro ekonomik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu bildiren Analistler, bugün ABD'de istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirtti.